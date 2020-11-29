أكد المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة لادارة نادي الزمالك أنه تم تشكيل لجنة لادارة ملف كرة القدم داخل النادي، تضم كل من ايمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي.
وقال المستشار أحمد بكري في تصريجاتلقناة "الزمالك" : " لم نطلع علي أية أمور مالية أو غيرها حتي الآن، سنتسلم النادي غداً لكن بالتأكيد خزينة نادي الزمالك من المستحيل أن تكون خاوية".
واكمل: " لا مساس بفريق الكرة ، الزمالك كيان كبير لا يتوقف علي اشخاص، وكلنا نعمل تحت أمر النادي".
واتم البكري تصريحاته: " اطمئن الجمهور علي فريق الكرة نحن سنسانده ولن نسمح أن يتدهور الفريق بكل تأكيد ، سيكون له الأولوية الاولي بالنسبة لنا وكذلك باقي الألعاب".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد بكري يعلن تشكيل لجنة لادارة ملف كرة القدم بنادي الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.