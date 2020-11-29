أحمد بكري يعلن تشكيل لجنة لادارة ملف كرة القدم بنادي الزمالك

أكد المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المؤقتة لادارة نادي الزمالك أنه تم تشكيل لجنة لادارة ملف كرة القدم داخل النادي، تضم كل من ايمن يونس وأشرف قاسم وعبد الحليم علي.

وقال المستشار أحمد بكري في تصريجات

لقناة "الزمالك" : " لم نطلع علي أية أمور مالية أو غيرها حتي الآن، سنتسلم النادي غداً لكن بالتأكيد خزينة نادي الزمالك من المستحيل أن تكون خاوية".

واكمل: " لا مساس بفريق الكرة ، الزمالك كيان كبير لا يتوقف علي اشخاص، وكلنا نعمل تحت أمر النادي".

واتم البكري تصريحاته: " اطمئن الجمهور علي فريق الكرة نحن سنسانده ولن نسمح أن يتدهور الفريق بكل تأكيد ، سيكون له الأولوية الاولي بالنسبة لنا وكذلك باقي الألعاب".