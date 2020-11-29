وزير الرياضة : مجلس الزمالك المؤقت شكل لجنة لإدارة فريق الكرة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن لجنة إدارة الزمالك المؤقتة، شكلت لجنة لإدارة فريق الكرة في الفترة المقبلة. وأعلنت وزارة الرياضة إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وإحالته للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية, وإحالته للنيابة العامة بسبب مخالفات مالية, وقال صبحي خلال تصريحات تليفزيوينة عبر قناة ام بي سي مصر، " اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك شكلت لجنة لإدارة فريق الكرة مكونة من أيمن يونس وأشرف قاسم وعبدالحليم علي وشخص آخر". شكلت لجنة لإدارة فريق الكرة مكونة من أيمن يونس وأشرف قاسم وعبدالحليم علي وشخص آخر". وأضاف " اللجنة ستباشر عملها بشكل سريع وفوري مع فريق الكرة ". وأتم " مجلس إدارة الزمالك خرج في هدوء ودون أي أزمات والأمر تم في سلاسة".

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