أمير مرتضى يعلق على استقالته من الزمالك ويوجه رسالة للجماهير

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن استقالته من منصبه بعد قرار وزارة الشباب والرياضية يإيقاف مجلس إدارة الزمالك.

وأعلنت وزارة الرياضة، اليوم الأحد، إيقاف مجلس إدارة الزمالك وتحويله للنيابة العامة بسبب وجود مخالفات مالية.

وكتب منصور عبر حسابه الشخصي بتويتر، " اليوم صباحا تم توجيه الشكر لي على المرحلة السابقة، بالتالي اليوم أرحل عن نادي الزمالك بعد ٢٨ شهراً وأعود لمكاني مشجعًا للنادي يومًا ما كان أقصى أحلامي منذ الطفولة هو ارتداء قميص نادي الزمالك والتشرف بتمثيله

والفوز معه ببطولات كلاعب ولم تكتب لي".

وأضاف " لكني تشرفت شرف اكبر بالإشراف على فريق الزمالك والنجاح في تحقيق ٥ بطولات تسعد جماهيره على مدار عامين ولكن كمسئول، لم يكتب لي الاستمرار ولم اتمكن من استكمال ما بدأته وما تمنيته من تطوير لكن وجودي على رأس منظومة الكرة شرف لا يوازيه شئ".

وأكمل " شكرًا لمجلس الادارة وشكراً مرتضى منصور على ثقتك فيا وعلى ما قدمته للزمالك لولاك

لما نولت هذا الشرف ، اتمنى اكون رفعت رأسك كأحد العاملين في النادي وكأبن قبل أي شئ".

وأردف " شكرًا لكل اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والادارية والعمال ، تشرفت بالعمل معكم أتمنى التوفيق لكم جميعا وفعلاً اتشرفت بكل لاعب في الجيل ده كنت رجالة استحقيته ما وصلته من بطولات و حب واحترام من جماهيركم".

وأتم " ماهير نادي الزمالك بدأت علاقتنا في مساحة من الشك في قدرتي على النجاح ونجحنا كفريق كرة القدم في اسعادكم في اوقات كثيرة بدعمكم وثقافتكم وحبكم للكيان مكسبي الكبير هو ثقتكم فيا واحترامكم ليا كل كلمات الشكر لا تكفي وأرجو تقبلوا اعتذاري عن أي تقصير واتمنى اني كنت عند حسن الظن".