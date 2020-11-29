شكرا لقرائتكم خبر عن من حق «الكبير يدّلع» الأهلى يواصل أفراحه بـ«النجمة التاسعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقام مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، احتفالية كبرى، للفريق الكروى الأول والجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، بمقر النادى بالجزيرة، أمس الأول، للإحتفال بالتتويج الأفريقى التاسع فى تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على الغريم التقليدى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وتصدر هاشتاج «بيبو الأسطورة شكرا» موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» بمشاركة عشرات الآلاف من رواد السوشيال ميديا، حيث حرص المشاركون فى الهاشتاج على توجيه الشكر لرئيس النادى الأهلى الذى وعد عشاق ومحبى القلعة الحمراء باستعادة المجد القارى بعد غياب سنوات وأوفى بوعده عقب تتويج المارد الأحمر بالنسخة الأخيرة من دورى الأبطال على حساب المنافس التقليدى الزمالك.

وأبرز رواد تويتر ما قام به محمود الخطيب من تدعيم الفريق بأبرز العناصر من مصر وخارجها والاستعانة بأفضل المدارس التدريبية من أجل تحقيق حلم ملايين الأهلاوية.

من جانبه، أصدر النادى الأهلى بيانا رسميا عبر الموقع الرسمى وعلى لسان محمود الخطيب رئيس النادى، لتوجيه الشكر للدولة، ولطلب فتح صفحة جديدة بين جماهير كل الفرق المصرية.

ووجه محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى، الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وكافة مؤسسات الدولة التى تحملت مسئولياتها من أجل إقامة المباراة النهائية لدورى الأبطال فى مصر، وأن تخرج هذه المباراة بالشكل الذى يعكس الصورة الحضارية للبلاد، بالرغم من الضغوط التى أحاطت بها لفترة ليست بقصيرة.

ووجه رئيس الأهلى التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة الذين يتحملون العبء الأكبر فى كافة المناسبات؛ من أجل أمن وأمان كل المصريين، وهو ما جرى فى جميع البطولات التى أقيمت على الأراضى المصرية خلال الفترة الماضية.

كما خص بالتحية فريقى الأهلى والزمالك اللذين بذلا جهدًا كبيرًا منذ انطلاق المسابقة حتى وصلا للمباراة النهائية؛ لتضمن مصر كأس البطولة أيًا كان الفريق الفائز، وهو شىء يحسب بالإيجاب للناديين الكبيرين.

وأشار محمود الخطيب إلى ضرورة الدعم المستمر لكل أواصر الود والاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الرياضية، معلنًا رفضه القاطع للإساءة لأى من هذه العناصر؛ سواء كان لاعبًا أو مدربًا، أو مسؤولا، أيًا كان موقعه؛ خاصًة أن الرياضة وسيلة للتقارب والتسامح وليس للتباعد؛ لأن الفوز ببطولة أو خسارة أخرى لا تعنى نهاية العالم، ولا بد أن تكون الروح الرياضية هى اللغة السائدة بين الجميع.

وطالب رئيس الأهلى كل الجماهير بانتماءاتها المختلفة طى صفحة أى إساءات سابقة صدرت من البعض، ويجب أن نسمو فوقها، وبلادنا تحتاج إلى التكاتف والوقوف خلف قياداتها؛ للنهوض بها وتحقيق كل الطموحات، بل ولا بد أن نحرص على أن تبقى العلاقة بين الكيانات الرياضية ثابتة وراسخة؛ لأنها أكبر من نتيجة مباراة أو الفوز بأى بطولة.

من جانبه وجه محمد الجارحى، عضو مجلس إدارة النادى، رسالة لفريق الزمالك وجماهيره، قائلاً: «هارد لك للزمالك وجمهوره، والمباراة كانت مميزة وقوية وتليق باسم الكرة المصرية».