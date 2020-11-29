شكرا لقرائتكم خبر عن «المارد الأحمر» يحسم صفقة «سيرينو» خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، من حسم صفقة الأوروجويانى، جاستون سيرينو، صانع ألعاب نادى صن داونز الجنوب إفريقى، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت «المصرى اليوم» أن «الخطيب» عقد جلسة مع باتريس موتسيبى، رئيس نادى صن داونز، بعد مباراة الزمالك فى نهائى إفريقيا، والتى أُقيمت الجمعة الماضى، وحسم جميع تفاصيل انتقال النجم الأوروجويانى إلى صفوف القلعة الحمراء، ومن المنتظر وصول اللاعب خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى. فى سياق آخر، اقترب السنغالى أليو بادجى، مهاجم الفريق الأحمر، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى أحد الأندية الفرنسية فى الدرجة الثانية، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى لعدم اقتناعه بمستواه الفنى. كما طلب الأنجولى جيرالدو دا كوستا، لاعب الفريق، الحصول على كامل مستحقاته قبل الرحيل، بعدما طلب أيضًا المدير الفنى للفريق رحيله لعدم اقتناعه بمستواه، ومن أجل قيد الصفقة المنتظرة «سيرينو» فى قائمة الفريق.