شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يخطف الفوز من الفيصلي في الدوري السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أهلي جدة فوزًا صعبًا على نظيره الفيصلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الأحد، على ملعب «الجوهرة المشعة» ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين ( دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أهلي جدة إلى 13 نقطة ليحتل بها المركز الثالث، بينما يأتي الفيصلي في المركز السابع برصيد 9 نقاط.

