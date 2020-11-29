شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 8 تعليقات لعصام الشوالي تداولتها جماهير الكرة المصرية.. أخرها ‏‏«القاضية مُمكن»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خطف الأنظار كالعادة بتعليقاته المميزة وتعبيراته المثيرة التي تحظى بالكثير من اهتمام جماهير الكرة في مصر والوطن العربي خلال تعليقه ووصفه التفصيلي على المباريات والأحداث الرياضية الكبرى، هو التونسي عصام الشوالي.

«القاضية مُمكن» هي العبارة الأشهر تداولاً خلال الساعات الأخيرة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر من أنصار القطبين الأهلي والزمالك، وهي العبارة التي أطلقها الشوالي خلال لحظة تسجيل محمد مجدي أفشة هدفاً قاتلاً في الشباك البيضاء معلناً تتويج المارد الأحمر بنسخة 2019- 2020 لرابطة دوري الأبطال.

وعلى مدار العقد الأخير تلألأ نجم الشوالي بعبارات شهيرة خلال تعليقه على المباريات الكبرى صارت تتداول بقوة في الشارع الرياضي بمصر، وهو ما نرصده في السطور التالية.

«وسونج وزيدان»، هي العبارة الأشهر في الشارع الكروي بمصر منذ 2008 وربما منذ سنوات قليلة ماضية، فيستعيد دوماً أنصار منتخب الفراعنة ذكرى تتويج منتخبنا على حساب أسود الكاميرون بأمم أفريقيا في غانا بتعليق التونسي، الذي وصف معركة هدف التتويج بين المدافع الكاميروني والمهاجم المصري بطلاقة

«إنها البرازيل» مقولة تاريخية أطلقها الشوالي خلال واحدة من أشهر مباريات المنتخب المصري في القرن الحالي والتي جمعته بنظيره البرازيلي في كأس القارات 2009، فدعا جمال الأداء المصري لصراخ من المعلق التونسي بهذه العبارة تشبيهاً لطريقة لعب الفراعنة بنظيرتها للسليساو مع الهدف الثاني لمحمد شوقي.

«ما هذا يا زيزو الكرة العربية» هدف وزنه ذهب سجله محمد أبوتريكة نجم الأهلي السابق حصد به فريقه برونزية العالم في اليابان عام 2006 على حساب كلوب أميركا المكسيكي ليطلق المعلق التونسي تلك المقولة الشهيرة مشبهاً تريكة بالفرنسي زيدان.

«خصلها يا شرميتي» ربما هي ذكرى أليمة لجماهير الأهلي ولكنها مقولة تداولها أنصار الزمالك بقوة، والتي قالها عصام الشوالي لحظة تسجيل محمد أمين الشرميتي هدفاً قاتلاً في شباك الفريق الأحمر بنهائي دوري الأبطال 2007.

«إضرب يا بدري»، ذكرى أليمة أخرى للأهلي بصوت الشوالي في إياب نهائي دوري الأبطال 2018 أمام الترجي، وتسجيل أنيس البدري النجم السابق لفريق باب سويقة هدف تتويج فريقه بالأميرة السمراء، حيث تصدر هاشتاج «إضرب يا بدري» مواقع التواصل وقتها.

«ليت الكل كيفك يا أهلي» هو ليس تعليقاً على هدف شهير في هذه المرة، ولكنها مقولة راسخة في عقول أنصار التتش أطلقها الشوالي خلال تعليقه على مباراة الأهلي والترجي بالكونفدرالية 2015، في ظل انتقاده لغضب جماهير النادي من تراجع مستوى فريقها، مؤكداً أنه يحصد كل الألقاب المحلية والقارية وليس هناك أي داعٍ للغضب.

«ريحلك على الأريكة واستمتع ببوتريكة» بلهجة تونسية عشقها المصريون غازل المعلق عصام الشوالي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في العديد من المناسبات الكروية الكبرى بهذه العبارة، ربما أشهرها بعد هدفه في نهائي الكان 2008 أمام الكاميرون والعديد من المباريات الأخرى.