شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة السومة لأهلي جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي نادي أهلي جدة أخبار سعيدة بشأن المهاجم الدولي السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي الأول جدة، الذي تجاوز مرحلة التأهيل من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الشباب في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية أن عمر السومة بات جاهزًا للمشاركة في مواجهة فريقه الليلة أمام الفيصلي، في الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز.

وكان المهاجم السوري شارك في تدريب فريقه الأخير أمس، وجزء من تدريب أمس الأول، حيث كان أغلب وجود اللاعب في عيادة النادي.