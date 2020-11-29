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موعد عودة السومة لأهلي جدة

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي نادي أهلي جدة أخبار سعيدة بشأن المهاجم الدولي السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي الأول جدة، الذي تجاوز مرحلة التأهيل من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الشباب في الجولة الخامسة من دوري كأس للمحترفين.

وقالت صحيفة "الرياض" أن عمر السومة بات جاهزًا للمشاركة في مواجهة فريقه الليلة أمام الفيصلي، في الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز.

وكان المهاجم السوري شارك في تدريب فريقه الأخير أمس، وجزء من تدريب أمس الأول، حيث كان أغلب وجود اللاعب في عيادة النادي.

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