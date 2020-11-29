شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة السومة لأهلي جدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقي نادي أهلي جدة أخبار سعيدة بشأن المهاجم الدولي السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي الأول جدة، الذي تجاوز مرحلة التأهيل من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام الشباب في الجولة الخامسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وقالت صحيفة "الرياض" السعودية أن عمر السومة بات جاهزًا للمشاركة في مواجهة فريقه الليلة أمام الفيصلي، في الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز.
وكان المهاجم السوري شارك في تدريب فريقه الأخير أمس، وجزء من تدريب أمس الأول، حيث كان أغلب وجود اللاعب في عيادة النادي.
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