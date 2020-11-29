شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يواصل احتفالاته بالنجمة التاسعة.. صورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل مروان محسن مهاجم النادى الأهلى، احتفالاته بتتويج الفريق الأحمر ببطولة دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، وذلك بعد الفوز على الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف. وكتب مروان عبر حسابه الشخصى على تويتر: الحمد الله بعد مشوار صعب و طويل قدرنا نوفي بوعدنا لجمهور الاهلي العظيم صقر مبروك التاسعة يا اهلي و مبروك للاعيبة الرجالة ابطال افريقيا.

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