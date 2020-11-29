شكرا لقرائتكم خبر عن أيام الإصابات والآلام.. أحزان اللاعبين التي لا تعرف الجماهير عنها شئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - «مستهتر.. مش محترف».. كان على الجماهير أن تهتف بقوة وتهاجم وهي غاضبة نجمها الأول عقابَا له على إصابته، بينما عدد قليل يشعر بالأسى للإصابة لأن نجمه الأول لن يكون حاضرًا في المباريات الحاسمة..

يقول اللاعبون دائمًا بلوم: «هل تعرفون معنى الألم معنى أننا لا نملك أجسادنا لا نستطيع أن نفعل الكثير من الأشياء التي تفعلونها، أن نسهر، نلعب مع أطفالنا، ألا نستمتع بهذه الأموال التي نجمعها، أن نعيش لأيام طويلة في ألم كأننا مهرجون نؤدي عروضًا، يبقى الجميع في منزله خائف من الكورونا بينما نحن في الملاعب نبصق على بعضنا، تلتمح أجسادنا بعنف يسقط بعضنا مصابًا من ضغط المباريات، ثم لو مارسنا أي من تلك الأشياء البسيطة التي تستمعون بها، تقولون استهتار»

الإصابات ذلك الشبح المفزع الذي يهدد اللاعبين، ربما تستاء الجماهير بعض الأوقات لكنه ليس تعاطفا إنسانيا بقدر الخوف على مصير فرقهم التي تشجعهم.

كلاهما صوتين يطنان في أذني عرفت أنه ذلك التناقض لذي يصبنا أوقات كثيرة، دون ان نفرق بينا كوننا مشجعون أم أشخاص محترفين؟

في الليلة التي أعلن فيها الاتحاد المصري إصابة محمد صلاح بكورونا، كان على الجميع أن يتحدث عن اللاعب أن تثار أزمة كانه ليس بإنسان يمكن أن يصاب، كنت من بين هؤلاء، رأيت ما فعله استهتار بالإجراءات الاحترازية، ثم لوقت ما سألت نفسي هل يملك لاعب كرة القدم جسده؟

رحلة البحث عن الإجابات قادتني سريعًا إلى كلمة سابقها لولا الإصابات لكن له شان آخر، وممنها إلى حكاية سابقة لأسطورة الكرة المصرية محمود الخطيب، رواها متأثرًا في حوار له قبل 32 عامًا لمجلة «آخر ساعة»، جلس الخطيب متأثرًا يروي بعض من مسيرة تناسي الألم من أجل شغف الكرة، والجماهير واللحظات التي تصنع المجد.

بعد 48 ساعة من وفاة أمه كان على رئيس مجلس إدارة الأهلي الحالي واللاعب الذي تغنت جماهير الأهلي لسنوات باسمه، مضطرا للمشاركة في مباراة رغم ما عاشه من ظروف قاسية، ولا يذكر من ذلك اليوم إلا بإنهياره من البكاء، ثم يواصل الحكاية، كيف حولته الحقن المخدر في مناطق الإصابة إلى كتلة من الألم يلعب يتحامل على نفسه.. في المدرجات تسمع أهات من فرط السعادة بما يقدمه في الملعب، وفي غرفة الملابس يسمع زملائه أنين لا يتوقف بسبب الألم.

في يونيو الماضي كان على لاعبي الكرة في العالم بأسرة أن يستعدوا للعودة من جديد، لأن الدوريات لابد أن تستكمل، البريميرليج، والبوندزليجا والليغا الإسبانية والكالتشيو ودوري أبطال أوروبا، حتى الدوري المصري، كان على الجميع أن يكون مستعدًا رغم القلق ومخاوف الاحتكاك، البعض قال مستحيل؟ والبعض أصيب بالاكتئاب، لكن الدوريات الأوروبية الكبرى كانت تعلم ما قد يحدث استقدمت أطباء نفسيين للتعامل مع اللاعبين وتأهيليهم ثم في النهاية وجدوا أنفسهم في الملعب.

كرة القدم رفاهية، لكنها بعض الأوقات قد تكلفك الكثير إن كنت لاعبا محترفا وتتقاضى أرقام مالية ضخمه، عليك أن تنصاع لقرارات صناع اللعبة، أن تركض خلف الكرة، وتنتظر المجد وربما الدمار، لكنك في النهاية ستلتزم بالعودة لأنك ضمن منظومة هناك أموال ضخمه تدفع وعليك أن تتحمل تبعات ذلك، لقد اشتراك النادي بملايين وأنت تتقاضى ملايين، عليك أن تحافظ على جسدك فهو لم يعد ملكك، وتخضع لنظام صارم، وعقلية تدريبة قاسية، وستكون محظوظا طالما تحرز الأهداف لكن إذا دمرت مسيرتك فلن يتذكرك أحدهم سوى بكلمة.. أوه يا للأسف.

بيتر تشيك الحارس الأسطوري لتشيلسي وأرسنال ما زال إلى يومنا يعاني من كسر في الجمجمة بعدما أصابه، مهاجم ريدينغ ستيفن هانت، وإدواردو دا سيلفا، أصيب بكسر في الساق مع خلع في الكاحل في إصابة مزدوجة تسبب فيها مدافع فريق برمنغهام سيتي مارتن تايلور، أثرت على مسيرته، وفي نهائي كأس العالم 82 كاد أن يفقد المهاجم الفرنسي باتريك باتيستون حياته بعد تدخل عنيف من حارس المانشافت هارولد شوماخر، باتيستون أصيب بكسر في الفك والرقبة!

ومازال أنين رونالدو البرازيلي اللاعب الأهم في مركز رأس الحربة في العالم، والذي لقب بالظاهرة يكاد يصم أذني، صورت ركبته التي شاهدتها مئات المرات في فيديوهات عن معاناة المهاجم البرازيلي العظيم ما تزا لتصيبني بالفزع، كانت مسيرته قد نتهت لولا معجزة.

عليك أن تبتر ساقي!.. بأسى يقولها باتيستوتا لطبيبه الأرجنيتيني الفذ كان يتألم بشده لا يقوى على السير ولا يتوقف الألم حتى أنه طلب بأن يتخلص من ساقيه، يمكن أن نعد مئات الإصابات في وجه أخر كئيب لعالم كرة القدم، لكننا كجماهير لنا حق التناقض يمنح لنا دون غيرنا، نملك أن نلوم هذا ونلعن ونسب دون أن يوجه اللاعب لنا أي ردة فعل لأننا نل نتقبل ما زال إريك كانتونا اللاعب الوحيد الذي عاقب الجماهير يعاني من فعلته الشنعاء.. يا إلهي يا لها من ركلة في وجه مشجع كريستال بالاس.

«قالوا لي، لا تقلق حيال لعب كرة القدم، فقط فكر في العودة لحياتك الطبيعية مرة أخرى، أن تعود للعب مع ابنك أو المشي مرة أخرى».. سانتي كازورلا بطل العالم مع إسبانيا وقائد أرسنال في حوار مع الـ«ديلي ميل»، متحدثًا عن فترة الإصابة الأطوال والأصعب في مسيرته.

لصلاح وللخطيب ولماردونا ولكل اللاعبين قصص خلف ذلك الجري في الملعب، خلف الأموال التي يتقاضونها، والمعسكرات التي تشبه العمل العسكري في لعبه قصدها الرفاهية قبل أي شئ، خلف الأهداف قصص، المزيد من الدراما المحبوكة دون تدخل ليد بشرية في كتابة السيناريو وفرص انتقام كبيرة، وآلا مر بها شخص يوما ما.

في المهن الإنسانية الأخرى، يأتي الغروب مع الشيخوخة. أما لاعب كرة القدم، فقد يشيخ وهو في الثلاثين من عمره؛ لأنّ العضلات تتعب باكراً، وعندئذ تسمع من يشير إليه قائلاً:

- هذا لا يمكنه أن يسجل هدفاً حتى في ملعب يميل نزولاً.

- هذا لن يسجّل هدفاً حتى ولو قيّدوا له يديْ حارس المرمى.

إدواردو غاليانو في كتابة كرة القدم بين الشمس والظل واصفًا حال لاعب الكرة.

لا تحاسب الجماهير نفسها على المحبة المبالغ فيها، والغضب المبالغ فيه، لأنها جماهير تمارس ديكتاتورية لكن وقبل كل ذلك نحن ننسى الألم حين تعانقنا الجماهير وتهتف بحماس كبير.. يا له من هدف.. يا له من هدف.