شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يعلن غياب مدة المعيوف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال، عبد الله المعيوف، حارس المرمى من قائمة الفريق في مباراة النصر، أمس، في نهائي كأس الملك لعدم تجاوزه الاختبارات التي أجريت له ظهرًا.
وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الاختبارات أظهرت أن المعيوف لا يزال يعاني من إصابة من الدرجة الثانية، تتطلب العلاج لمدة تتراوح بين ثلاثة أسابيع إلى ستة بحسب درجة استجابته للعلاج والانضباط في الجلسات العلاجية والتأهيلية.
وكان المعيوف قد تعرض لإصابة فى الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي الممتاز مع فريقه الهلال.
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