شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة كافاني للاعبي اليونايتد بعد هدفه القاتل والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الأوروجوياني أديسون كافاني على شكر زملائه في أول ردة فعل منه بعد قيادته فريقه اليوم لتحويل الخسارة بثنائية إلى الفوز بثلاثة أهداف أحرز منهم هدفين منهم هدف قاتل نهاية المباراة. نشر كافاني أكثر من صورة له من المباراة عبر حسابه على موقع انستجرام. وعلق على الصور بكتابة : "لقد بذلتم الكثير من العرق والتعب طيلة أحداث المباراة، لدينا مباريات صعبة، وعلينا العمل بنفس الطريقة بعدما فزنا بمباراة صعبة للغاية". الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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