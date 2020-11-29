مدرب أوساسونا: لا يمكن أن تترك الملعب بهذه الطريقة لبرشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

أشار مدرب ​أوساسونا​ ​غاغوبا أراساتي​ إلى أن فريقه لم يتحلى بالقوة خلال الخسارة 0-4 أمام ​برشلونة​ ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني



وصرح أراساتي عقب اللقاء: "اليوم أعتقد أننا لم نتحلى بالقوة، أعتقد أن في بعض الأحيان، أظهرنا هشاشة دفاعية كبيرة".

وأضاف: "لا يمكن أن تترك الملعب بهذه الطريقة لبرشلونة، الأمور كانت سهلة بالنسبة لهم، حصلنا على أكثر من فرصة لتسجيل الأهداف، لكن لم نفعل ذلك، بشكل عام، لم ننافس برشلونة كما أردنا".

وختم أراساتي: "حصلنا على نقطة واحدة من أصل 12، نحن غير سعداء، علينا أن نتطلع إلى الأمام، وتكون الهزيمة أمام برشلونة دافع لنا فيما هو قادم، حتى فترة أعياد الميلاد".