شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأرجنتيني يأمر بتفتيش عيادة طبيب مارادونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمرت محكمة أرجنتينية، بتفتيش منزل وعيادة ليوبولدو لوك، طبيب النجم الراحل دييغو مارادونا، للوقوف على الملابسات المحيطة بوفاة أسطورة كرة القدم، ويريد المدعون معرفة ما إذا كانت وفاة مارادونا قد تنطوي على إهمال طبي، نتيجة عدم حصوله على المساعدة الطبية اللازمة، كما يجري التحقيق مع الممرضة دايانا جيزيلا مدريد، التي كانت مكلفة برعاية مارادونا بعد خضوعه لعملية جراحية في الرأس.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية، وفق ما نشره موقع «RT»، أنه في الرابع من نوفمبر الجاري، أي قبل أسبوع من مغادرة مارادونا للمستشفى بعد إجرائه عملية جراحية لاستئصال ورم في رأسه، خضع الأسطورة لفحص من قبل طبيب نفسي. ونصت توصيات الطبيب النفسي، على إلزامية الإشراف المستمر على مارادونا من قبل ممرضين متخصصين في المرضى الذين يعانون من مشاكل في استخدام المؤثرات العقلية.

وكان من المفترض أيضا، أن يشرف طبيب أعصاب على مارادونا.

وكان نجم نابولي الإيطالي ومنتخب الأرجنتين في نهاية ثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي، قد فارق الحياة في منزله في بلدة تيغري التي تبعد 30 كلم شمال العاصمة بوينس آيرس، يوم الأربعاء الماضي، بسبب «ذبحة رئوية حادة ثانوية وتفاقم قصور مزمن في القلب»، بحسب تشريح أولي.