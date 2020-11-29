أمير الشرقية يدعم الاهتمام باللاعبين القدامى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حث أمير المنطقة الشرقية، سعود بن نايف، اللجنة العليا للاعبين القدامى على ضرورة الاهتمام باللاعبين القدامى ورعايتهم، وتقديم البرامج الملائمة لهم، والحرص على تنمية قدراتهم، والاستفادة من خبراتهم، واستثمارها في تطوير الرياضات المختلفة، مشيرا إلى أن الطاقات الوطنية في كل المجالات تعد ثروة يجب الاستفادة منها، مبينا أهمية الربط بين اللاعبين القدامى والأندية الرياضية ، وتهيئة برامج مشتركة مع اللاعبين الناشئين. جاء ذلك خلال استقباله أمس في مكتبه رئيس اللجنة عبدالعزيز الدوسري، يرافقه المدرب الوطني خليل الزياني وأعضاء اللجنة. من جهته، قدم المدرب خليل الزياني الشكر لأمير المنطقة على دعمه للجنة وحرصه الدائم على الالتقاء باللاعبين القدامى، وتشجيع المجتمع الرياضي للاستفادة من خبراتهم. من جهته، قدم المدرب خليل الزياني الشكر لأمير المنطقة على دعمه للجنة وحرصه الدائم على الالتقاء باللاعبين القدامى، وتشجيع المجتمع الرياضي للاستفادة من خبراتهم.

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