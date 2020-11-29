شكرا لقرائتكم خبر 12 لعبة جديدة بنادي نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التقى أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بالإمارة أمس، رئيس مجلس إدارة نادي نجران صالح آل حيدر وأعضاء مجلس الإدارة.

ونوه باعتماد مجلس إدارة النادي من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، لمدة 4 سنوات، مشيدا بما تبذله القيادة الرشيدة لخدمة شباب الوطن والعمل على رفع اسم المملكة في المحافل الرياضية الدولية.

كما نوه بدور الإدارة في تسجيل واعتماد 12 لعبة جديدة في الألعاب المختلفة، وهو ما سيكون إضافة لخدمة شباب المنطقة.