12 لعبة جديدة بنادي نجران

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ونوه باعتماد مجلس إدارة النادي من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، لمدة 4 سنوات، مشيدا بما تبذله القيادة الرشيدة لخدمة شباب الوطن والعمل على رفع اسم المملكة في المحافل الرياضية الدولية.كما نوه بدور الإدارة في تسجيل واعتماد 12 لعبة جديدة في الألعاب المختلفة، وهو ما سيكون إضافة لخدمة شباب المنطقة.
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