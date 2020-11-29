شكرا لقرائتكم حسين الشحات يرفض تعرض شيكابالا للتنمر والعنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حسين الشحات لاعب الأهلى، التعصب الكروى والذى أدى لتعرض محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك للتنمر والعنصرية بعد فوز المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا على حساب الأبيض مساء الجمعة بهدفين لهدف. قال الشحات فى حواره لبرنامج "مساء دى إم سى" إنه يرفض تلك التصرفات، خاصة وإن علاقة اللاعبين مع بعضهم البعض جيدة، قائلاً: "شيكابالا ومحمود جنش وحازم إمام وغيرهم من لاعبى الزمالك كانوا حرصين على فض الاشتباك الذى حدث بين بعض اللاعبين عقب نهائى دورى الأبطال".

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