شكرا لقرائتكم رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش توقف مروان الشوربجى شهرا .. اعرف السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" إيقاف مروان الشوربجى المصنف السادس عالمياً، لمدة شهر، وذلك بسبب اعتراضه على التحكيم بشكل متكرر خلال مشاركته فى البطولات المختلفة، وكان أخرها بطولة مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات بالجيزة، حيث شهدت مباراة الدور نصف النهائى التى جمعت مروان وطارق مؤمن، اعتراضاً كبيراً من اللاعب على القرارات التحكيمية فى اللقاء الذى خسره أمام مؤمن ليودع البطولة من نصف النهائى.

وكانت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، قد كشفت فى وقت سابق عن التصنيف العالمى للرجال فى شهر نوفمبر، حيث استعاد البطل المصرى على فرج، صدارة التصنيف العالمى بعدما تراجع عنها فى فبراير الماضى، لصالح محمد الشوربجى، إلا أن فوز على فرج مؤخراً ببطولة مصر الدولية للاسكواش والتى أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة، رفع من نقاطه ليستعيد الصدارة بعد 9 أشهر من هيمنة محمد الشوربجى عليه.

وتراجع محمد الشوربجى إلى التصنيف الثانى، كما تقدم طارق مؤمن مركزاً ليصل إلى التصنيف الثالث متخلياً عن المركز الرابع لكريم عبد الجواد الذى تراجع بعد خروجه المفاجئ من بطولة مصر الدولية فى الأدوار الأولى.

فيما تقدم مروان الشوربجى مركزاً ليصل إلى التصنيف السادس عالمياً، وتقدم مصطفى عسل 4 مراكز ليصل إلى التصنيف الـ 14 بعدما كان فى المركز الـ 18 وذلك بعد وصوله إلى نصف نهائى بطولة مصر الدولية وتغلبه على أكثر من لاعب يسبقه فى التصنيف.