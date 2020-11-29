شكرا لقرائتكم المقاولون يعد لاستقبال مميز للبعثة فى مطار القاهرة بعد الفوز على سولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب المشرف على قطاع الكرة، عن تخطيط لنادى لاستقبال بعثة الفريق الأول والتى تصل مطار القاهرة فى الساعات الأولى من صباح غداً الأثنين بشكل مميز، وذلك بعد الفوز الهام الذى حققه الفريق على نظيره أرتا سولار بطل جيبوتى فى ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وقال عادل فى تصريحات خاصة: سأستقبل البعثة بنفسى وهناك عدد من جماهير النادى سيتواجدون أيضاً لمنح اللاعبين دعماً معنوياً من أجل مواصلة الانتصارات.

أضاف: الفوز خارج الديار كان هاماً لوضع قدماً فى دور الـ 32 ولكن الأمر لم ينتهى بعد وهناك مباراة فى القاهرة يوم 4 ديسمبر ستحسم التأهل، ولكن مباراة الذهاب أوضحت مدى تركيز الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس على أن المقاولون لا يستهدف التمثيل المشرف فقط ولكن يطمح إلى تحقيق نجاح جديد فى البطولة.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن توصل إدارة المقاولون لاتفاق مع نظرائهم بالإسماعيلى، على ضم محمد حمدى زكى صانع ألعاب الدراويش خلال الميركاتو الجارى، وقال عادل فى تصريحات خاصة، أن المقاولون بالفعل توصل إلى اتفاق مع الاسماعيل واللاعب بات قريباً من الانضمام إلى قلعة الجبل الأخضر خلال الأيام المقبلة.