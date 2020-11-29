شكرا لقرائتكم ويلفيرد كانون ينضم لبيراميدز بعد انتهاء الإجازة .. وأنطوى يصل غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنضم الأيفوارى ويلفيرد كانون مدافع بيراميدز، لصفوف فريقه اليوم ،الأحد، بعد انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليها وقضاها مع أفراد أسرته فى مسقط رأسه بالكوت ديفوار، حيث لم يبدأ اللاعب فترة الإعداد مع فريقه والتى انطلقت فى الأيام الأولى من شهر نوفمبر الجارى.

وحرص كانون على التواجد فى ملعب الدفاع الجوى لمشاهدة مواجهة فريقه الودية أمام سموحة التى حقق فيها بيراميدز الفوز بهدفين مقابل هدف سجلهما نبيل عماد دونجا، وإبراهيم حسن، فيما سجل حسام حسن هدف سموحة الوحيد من ركلة جزاء.

ومن المنتظر أن يصل الغانى جون أنطوى مهاجم بيراميدز غدًا الاثنين إلى القاهرة للانضمام لصفوف فريقه، بعد انتهاء فترة الأجازة التى حصل عليها، ولم يتم تحديد موعد وصول البوركينى إريك تراروى حتى الأن، لصعوبة التواصل مع اللاعب.