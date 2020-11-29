شكرا لقرائتكم ننشر كلمة رئيس الأولمبية الدولية في أول منتدى للاعبين المصريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أقيمت فاعليات مؤتمر المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين والمقام بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة مصر الجديدة بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة والشخصيات الرياضية في مقدمتهم المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات وحسن حمدي رئيس الاهلي السابق ونجوم الرياضة
وبدأ المؤتمر بالترحيب بالحاضرين ثم عرض كلمة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية التي أرسلها مسجلها والتي قال فيها أرحب برئيس اللجنة الأولمبية المصرية المهندس هشام حطب وجميع الرياضيين المصريين في هذا الحدث الكبير وهدفنا هو تقوية دور الرياضيين في الحركة الأولمبية وفي الفترة الحالية الصعبة من فيروس كورونا نحتاج إلى القيم الأولمبية المشتركة المتمثلة في الصادقة والتميز والإحترام والتضامن وأحد مهمات منتدى اللاعبين نشر هذه القيم.
وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ : منتدى اللاعبين الدوليين والأولمبيين المصريين يرسل رسالة ثقة وتفاؤل قوية من مصر إلى الرياضيين حول العالم وأتمنى رؤية أكبر عدد من الرياضيين المصريين في طوكيو وأيضا عندما أزور مصر لحضور نهائيات كأس العالم لكرة اليد.
وقال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية عن سعادته بتنظيم مصر للمنتدى الأول للاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين والذي يأتي وسط إهتمام من اللجنة الأولمبية الدولية ورئيسها توماس باخ الذي حرص على أن يلقي كلمة لمصر بهذه المناسبة والتي تحمل في طياتها العديد من الرسائل المهمة للرياضة والرياضيين المصريين والتي نسعد بها جميعا وتعبر عن دور وقيمة مصر الرياضية العالمية.
أضاف المهندس هشام حطب، حرصنا دائما على صالح اللاعبين لأنهم أساس الرياضة وكل ما هو يصب في مصلحة اللاعبين نعمل على تطبيقه لأن هدفنا الأول والأخير أن نصل باللاعبين إلى الأفضل من أجل القدرة على صناعة أبطال يرفعون راية مصر التي نسعى كلنا لأن تكون مصر الأفضل رياضيا على مستوى العالم.
وحرص المهندس هشام حطب على توجيه الشكر للحاضرين وكل فرد في المنظومة الرياضية ساهم في اعداد كوادر رياضية تحمل اسم مصر عاليا في جميع المحافل الدولية.
وألقى الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد كلمة وقال سعيد بكلمة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وأشكر اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس هشام حطب على مجهوداتهم الكبيرة ، والرياضة المصرية في تقدم كبير .
أضاف الدكتور حسن مصطفى ، الرياضة هي السمو في الأخلاق والتعارف بين الشعوب وسعيد بهذا التجمع وسط هذه الظروف وكل التوفيق للرياضة المصرية والمسئولين عنها لتحقيق انجازات تليق بالرياضة المصرية.
وقال الدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة في كلمته نيابة عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، أنقل تحيات وتقدير الدكتور أشرف صبحي وأهمية منتدى اللاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين الأول والذي يؤكد على أهمية دور اللاعبين وما تم تحقيقه والتنظيم المميز للمنتدى.
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