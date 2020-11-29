شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: اللجنة التفتيشة على الزمالك رصدت مخالفات تستدعى إحالتها للنيابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن قرار إيقاف مجلس إدارة نادى الزمالك بشكل مؤقت وتحويل المجلس إلى النيابة العامة جاء طبقا لإجراءات اللجنة التفتيشة موضحاً أن بعض الامور تستدعى التحقيق فيها بالنيابة، كما ان اللجنة القانونية رأت ان ايقاف المجلس الحالى والتحويل للنيابة لحين انتهاء التحقيقات المالية واتخاذ قرار من النيابة ، لذلك صدر قرار للمجلس واللجنة المفترض أن تعمل على تنظيم النادى وإدارته لحين عقد انتخابات للنادى بالتنسيق مع الادارة التنفيذية بالزمالك .

وأضاف صبحى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن اللجنة المؤقتة تتولى إدارة النادي بدءاً من غد الاثنين على أن تتولى تحديد موعد الجمعية العمومية للنادي أيضاً ، وأشار وزير الرياضة أن اللجنة تم تشكيلها بناءاً على اللائحة بأنه حال عدم وجود مجلس إدارة يتم تكوين لجنة من 3 مستشارين على أن يتم التسليم والتسلّم غداً

وتتوجه غدا لجنة من مديرية الشباب والرياضة الي مقر نادي الزمالك لتسلم النادي عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس مرتضي منصور وتعيين لجنة لادارة النادي خلال الفترة المقبلة، وستتلم لجنة المديرية النادي من المدير المالي والمدير التنفيذي الحاليين للنادي قبل تعيين اخرين بدلا منهما نظرا لادانتهما في بعض المخالفات