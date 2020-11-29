- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم شاهد.. أول منتدى للاعبين الأولمبيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بدأت فاعليات المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين الذي يقام تحت رعاية اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب واللجنة الأولمبية الدولية، ويعد منتدى اللاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين هو الأول الذي يقام في مصر تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية من أجل توعية اللاعبين بأهمية الرياضة ودورهم في المجمتمع وواجبات وإلتزامات كل لاعب خلال مسيرته الرياضية ، وحرص الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وحسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي على حضور المنتدى .
ويقام المنتدى تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية المصرية ولجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشورى و محمد الجارحي أمين عام حزب مستقبل وطن وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الأولمبية بجانب عدد من رموز الرياضة ونجوم الألعاب الرياضية من اللاعبين الحاليين والسابقين.
المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين (1)
المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين (2)
المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين (3)
المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين (4)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أول منتدى للاعبين الأولمبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.