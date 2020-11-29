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شاهد.. أول منتدى للاعبين الأولمبيين

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جدة - عمرو شويل بدأت فاعليات المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين الذي يقام تحت رعاية اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب واللجنة الأولمبية الدولية، ويعد منتدى اللاعبين الأولمبيين والدوليين المصريين هو الأول الذي يقام في مصر تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية من أجل توعية اللاعبين بأهمية ودورهم في المجمتمع وواجبات وإلتزامات كل لاعب خلال مسيرته ، وحرص الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وحسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق وشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي على حضور المنتدى .

 

 ويقام المنتدى تحت رعاية اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية المصرية ولجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية بحضور المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشورى و محمد الجارحي أمين عام حزب مستقبل وطن وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الأولمبية  بجانب عدد من رموز الرياضة ونجوم الألعاب الرياضية من اللاعبين الحاليين والسابقين.

 

المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين (1)
المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين (1)

المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين (2)
المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين (2)

المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين (3)
المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين (3)

المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين (4)
المنتدى الأول للاعبين الأولمبيين (4)

 

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