شكرا لقرائتكم حيثيات تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في ضوء قرار وزارة الشباب الرياضة رقم 520 لسنة 2020 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية وذلك نظراً لمخالفات مالية وإحالتها للنيابة العامة، وحيث تضمن القرار تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير شئون النادى.

فقد صدر قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: السيد القاضي/ أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد القاضي / هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والسيد المحام العام الأول/ محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.

على أن تتولي اللجنة المؤقتة إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية وتعيين مديراً تنفيذياً للنادى يضم لعضوية اللجنة تطبيقاً للائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك

ويستمر عمل اللجنة المؤقتة لحين انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالية أو انتهاء تحقيقات النيابة في المخالفات المنسوبة لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

من ناحية أخرى تتسلم غدا اللجنة المعينة لادارة نادي الزماكل برئاسة المستشار احمد البكري ، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادي الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضي منصور الذي تم حله اليوم.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ اول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التي يتعامل معها نادي الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات ليكون احد افراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار احمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذي تم اقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه غدا لجنة من مديرية الشباب والرياضة الي مقر نادي الزمالك لتسلم النادي عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس مرتضي منصور وتعيين لجنة لادارة النادي خلال الفترة المقبلة، وستتلم لجنة المديرية النادي من المدير المالي والمدير التنفيذي الحاليين للنادي قبل تعيين اخرين بدلا منهما نظرا لادانتهما في بعض المخالفات.