شكرا لقرائتكم تعرف على سر تعيين 3 مستشارين لإدارة الزمالك بعد إيقاف مجلس مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة، عن أن تعيين لجنة من 3 مستشارين لإدارة النادي مؤقتا عقب إيقاف مجلس مرتضي منصور مؤقتا اليوم، جاء وفقا للائحة الخاصة التي يعمل بها نادي الزمالك والتي اقرتها الجمعية العمومية بناءا علي توصيات من مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق.

وأضاف المصدر أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 واللوائح المنظمة له تنص على تكليف لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي والمدير المالى ومدير النشاط الرياضي لادارة شئون النادي، إلا أن لائحة الزمالك تنص علي تكليف لجنة ثلاثية من القضاة لإدارة شئون النادي بخلاف الموظفين، وهو ما تم وفقا للوائح الزمالك الداخلية.

على صعيد متصل ، تتسلم غدا اللجنة المعينة لادارة نادي الزماكل برئاسة المستشار احمد البكري ، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادي الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضي منصور الذي تم إيقافه اليوم ، وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ اول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التي يتعامل معها نادي الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات ليكون احد افراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار احمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذي تم اقالته من منصبه مع المجلس.