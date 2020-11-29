شكرا لقرائتكم تغيير اسم ملعب نابولي إلى دييجو أرماندو مارادونا رسميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن عمدة مدينة نابولي لويجي دي ماجيستريس، أن ملعب "سان باولو" معقل الفريق سيتم تغيير اسمه إلى ستاد "دييجو أرماندو مارادونا" تخليدًا للأسطورة الأرجنتيني الذي رحل عن عالمنا الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 60 عامًا نتيجة أزمة قلبية، وذكرت شبكة "فوتبول إيطاليا" أن هناك العديد من الاقتراحات جاءت من الجماهير وعدد من أفراد النادي للقيام بهذه الخطوة.

وجاء إعلان عمدة مدينة الجنوب لويجي دي ماجيستريس مساء اليوم عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام" أن القرار قد تم اتخاذه.

وقال: "هناك العديد من الأفكار الرائعة، ولكن في نهاية المطاف، سيكون الاسم: ستاد دييجو أرماندو مارادونا".

ويجري العمل بالفعل لإعادة تسمية الاستاد وأكد المجلس أن المقتنيات الخاصة بمارادونا التي وضعها المشجعون في الخارج أمام الضريح الافتراضي الضخم، ستُحضر في النهاية إلى داخل الملعب وتُحفظ في غرفة خاصة بالساحة، من بينها، لوحة معدنية مصنوعة من أحد الجماهير تحمل بالفعل اسم مارادونا.

وأقيمت مراسم جنازة أسطورة كرة القدم مارادونا الخميس الماضي فى القصر الرئاسي الأرجنتيني، وسط حضور ملايين من محبى النجم الأرجنتيني، الذى حرصوا على إلقاء النظرة عليه، قبل أن يتم دفنه فى مقابر بيلا فيستا.

وجاءت وفاة أسطورة الكرة مارادونا، بعد نحو أسبوعين، من خضوعه لعملية جراحية على مستوى المخ، بعد تعرضه لنزيف، حيث كانت أخر المعارك الصحية التى خاضها نجم منتخب التانجو، قبل رحيله عن الحياة.