شكرا لقرائتكم لاعبو بيراميدز يخضعون لمسحة طبية بعد ودية سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا، عقب الانتهاء من مواجهة سموحة الودية، التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد الدفاع الجوى، وانتهت بفوز بيراميدز بنتيجة 2 / 1 سجل ثنائية بيراميدز في المباراة، نبيل عماد دونجا، وإبراهيم حسن، فيما سجل حسام حسن هدف سموحة الوحيد من ركلة جزاء.

بدأ بيراميدز المباراة بتشكيل يضم، شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد سامي - عبد الله بكري - محمد حمدي - نبيل دونجا - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - محمود وادي

وفي الشوط الثاني شارك، مهدي سليمان ودودو الجباس وأحمد أيمن منصور وإسلام عيسى وطارق طه ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وعمرو العيوني.

وينتظر على جبر، مدافع بيراميدز وأحمد الشناوى حارس المرمى، نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيرس كوروونا التى خضعا لها صباح اليوم، لتحديد موقفهم من الاستمرار فى العزل أو العودة لتدريبات الفريق بعد التأكد من شفائهم.

ويرغب الجهاز الفنى لنادى بيراميدز فى استعادة على جبر وأحمد الشناوى من أجل تجهيزهما لمنافسات الموسم المقبل فيما وصل فريق سموحة أمس إلى القاهرة للدخول فى معسكر ممتد حتى الأربعاء القادم، ثم يغادر بعدها عائدا إلى الأسكندرية للإستعداد لمواجهته الأولى فى الموسم الجديد أمام غزل المحلة فى الأسبوع الأول من المسابقة فى شكلها الجديد.