شكرا لقرائتكم لجنة الزمالك المؤقتة تدعو لجمعية عمومية في أقرب وقت لانتخاب مجلس جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل من المنتظر أن تدعو اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك برئاسة المستشار احمد البكري لعقد جمعية عمومية طارئة لانتاخب مجلس إدارة نادي جديد في اقرب فرصة وفقا لإجراءات قانون الرياضة الجديد، وسيتم الإعلان عن موعد الجمعية العمومية عقب تسلم اللجنة النادي رسميا غدا.

وتتسلم غدا اللجنة المعينة لادارة نادي الزماكل برئاسة المستشار احمد البكري ، كافة الأمور المالية والإدارية والفنية داخل نادي الزمالك بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بتعيين لجنة مؤقتة بدلا من مجلس مرتضي منصور الذي تم حله اليوم.

وبمجرد تسلم اللجنة الجديدة مهام عملها ستتخذ اول قرار بمخاطبة البنوك والجهات الرسمية المالية والإدارية التي يتعامل معها نادي الزمالك لتغيير اعتماد التوقيعات ليكون احد افراد اللجنة الجديدة بدلا من المستشار احمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك الذي تم اقالته من منصبه مع المجلس.

وتتوجه غدا لجنة من مديرية الشباب والرياضة الي مقر نادي الزمالك لتسلم النادي عقب صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس مرتضي منصور وتعيين لجنة لادارة النادي خلال الفترة المقبلة، وستتلم لجنة المديرية النادي من المدير المالي والمدير التنفيذي الحاليين للنادي قبل تعيين اخرين بدلا منهما نظرا لادانتهما في بعض المخالفات.