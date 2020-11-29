بعد عزل مجلس الزمالك.. استقالة أمير مرتضى منصور من منصبه

أفادت وسائل إعلامية باستقالة أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، من منصبه.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن أمير مرتضى تقدم باستقالته وذلك بعد قرار وزارة الرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب المخالفات التي رصدتها لجان التفتيش داخل القلعة البيضاء.

وأضاف الموقع أن أمير مرتضى قام بتوديع اللاعبين في مران الزمالك اليوم بعد قرار وزارة الرياضة.

وكانت لجان التفتيش الخاصة بوزارة الرياضة قد رصدت الكثير من المخالفات المالية داخل نادي الزمالك، ليتم تحويلها إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وقررت وزارة الرياضة تكليف المستشار أحمد البكري، رئيس محكمة الاستئناف برئاسة نادي الزمالك، عقب إيقاف رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الزمالك المؤقت كالتالي: المستشار أحمد بكري محمد حميدة رئيسًا للنادي، والمستشارمحمد حميدة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهشام إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف، ومحمد سيد عطية المحامي العام الأول، وأشرف قاسم مشرف عام على الكرة، وعبد الحليم على مدير الكرة.