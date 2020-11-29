أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على قرار وزارة الرياضة بإيقاف مجلس إدارة الزمالك

علّق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار وزارة الشباب والرياضة بإيقاف مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكتب أحمد مرتضى تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، قال فيها: “شكرًا للجميع شكراً جمهور الزمالك العظيم وأعضاء الجمعية العمومية المحترمين شكراً لزملائي في المجلس الحالي والمجالس السابقة شكراً لكل أعضاء المنظومة الرياضيه وشكراً لكل من حاربني احترم الجميع وأقدرهم الحمد لله يعلم الله كل شئ، الزمالك في القلب دائماً شكراً”.

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

قررت وزارة الرياضة تكليف المستشار أحمد البكري، رئيس محكمة الاستئناف برئاسة نادي الزمالك، عقب إيقاف رئيس مجلس إدارة الزمالك مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية.

وجاء تشكيل مجلس إدارة الزمالك المؤقت كالتالي: المستشار أحمد بكري محمد حميدة رئيسًا للنادي، والمستشارمحمد حميدة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وهشام إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف، ومحمد سيد عطية المحامي العام الأول، وأشرف قاسم مشرف عام على الكرة، وعبد الحليم على مدير الكرة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن"، فإنه من المنتظر أن تختار هذه اللجنة عدد من نجوم الزمالك لإدارة فريق الكرة، أبرزهم: أيمن يونس ومحمد سيف.