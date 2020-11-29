النني على مقاعد بدلاء أرسنال أمام ولفرهامبتون

أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، عن تشكيل فريقه، أمام ولفرهامبتون، خلال المباراة التي ستجمع الفريق مساء اليوم، ضمن الجولة العاشرة من اليوم، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. تواجد محمد النني على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد جاء تشكيل الجانرز كالتالي: حراسة المرمى: لينو. خط الدفاع: بيليرين، لويز، جابرييل، تيرني. خط الوسط: سيبايوس، تشاكا، ويلوك. خط الهجوم: ويليان، أوباميانج، ساكا.

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