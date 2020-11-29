اتحاد الكرة يفسر بند ال8 سنوات بعد إلغاء "الأثر الرجعي"

فسر مسؤولو اتحاد الكرة بند ال8 سنوات في اللائحة الجديدة، بعد إلغاء الأثر الرجعي من البند.

قال مسؤولو اتحاد الكرة، إن إلغاء الأثر الرجعي، لا يعني أحقية من تواجد

في العضوية لمدة 8 سنوات أن يترشح على مقعد العضوية، لأن اتحاد الكرة أجرى مشروع تعديل على اللائحة ولم يعد لائحة جديدة، وبالتالي فإن ما حدث وفق اللائحة لا يلغى بعد تعديلها.وتابع مسؤولو اتحاد الكرة أن من تواجد في العضوية لمدة 8 سنوات إذا رغب في خوض الانتخابات عليه خوضها في منصب أعلى سواء النائب أو الرئيس.