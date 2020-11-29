رسميًا.. إيقاف مجلس إدارة الزمالك وإحالته للنيابة العامة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة إيقاف مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي، بسبب المخالفات المالية والتي تضمنها تقرير لجنة التفتيش المالي والإداري والتابعة للوزارة.

وأصدرت وزارة الرياضة قرارا اليوم بتاريخ 29 نوفمبر 2020، فيما يتعلق بالمخالفات الخاصة بنادي الزمالك، حيث تقرر بشكل رسمي، إحالة كل المخالفات الواردة في تقرير اللجنة إلى النيابة العامة، مع إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة لمجلس الإدارة.

وقررت الوزارة تكليف مديرية الشباب والرياضة بمدينة الجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك.

كما تقرر تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون نادي الزملاك، واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه لعضوية تلك اللجنة.

في حين كشفت مصادر داخل الوزارة، بأن اللجنة التي ستدير نادي الزمالك، مكونة من المستشار أحمد البكري رئيسا، وبعضوية كلًا من المستشار محمد حميدة، وهشام إبراهيم محمد محمود، ومحمد سيد عطية المحام العام الأول.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد قررت إيقاف رئيس الزمالك “مرتضى منصور” لمدة 4 سنوات، بعد شكاوي عديدة من رئيس الأهلي “محمود الخطيب“، ورئيس الزمالك السابق “ممدوح عباس” وهاني العتال ورئيس اللجنة الأولمبية “هشام حطب”.

..