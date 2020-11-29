الأهلي يسعى للتخلص من مهاجمه تمهيدًا لقيد بدر بانون

يعمل مسئولو النادي الأهلي خلال الوقت الحالي، على الاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب سواء بنظام البيع أو الإعارة، من أجل قيد المغربي بدر بانون مدافع الفريق الذي تم التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري قادمًا من نادي الرجاء المغربي.

ويعقد مسئولو الأهلي اجتماعا مع المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، لحسم ملامح القائمة المحلية والتي سيتم إرسالها إلى اتحاد كرة القدم.

ويعد المهاجم السنغالى “آليو بادجي” أقرب الراحلين عن الأهلي من اللاعبين الأجانب، حيث تلقى عدة عروض منها عرضين محليين، بالإضافة لعرض من نادي أميان الفرنسي الذي يلعب في الدرجة الثانية.

وخرج بادجي من حسابات موسيماني الذي لا يعتمد عليه بشكل أساسي، حيث فضل المدرب الجنوب أفريقي استعادة صلاح محسن وأحمد ياسر ريان في الموسم المقبل.

فيما كشف هشام بن صالح وكيل “جيرالدو دا كوستا”، بأن اللاعب لم يتلقى عروضا رسمية حتى الآن للتعاقد معه، موضحًا بأنه حتى اللحظة الحالية مستمر مع النادي الأهلي في الموسم القادم.

وكان جيرالدو قد شارك في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، والذي توج به الأهلي رسميا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز بنتيجة 2-1.

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