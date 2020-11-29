الامارات | طبيب مارادونا متهم بالقتل غير المتعمد

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب مارادونا متهم بالقتل غير المتعمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخضع طبيب أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا إلى التحقيق بتهمة القتل غير المتعمد بعد أربعة أيام من وفاة "الفتى الذهبي" جراء أزمة قلبية في منزله، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الأرجنتينية "تيلام".

وبحسب صور بثها التلفزيون ومصادر قضائية استندت إليها الوكالة الأرجنتينية، فقد داهمت الشرطة مكتب ومنزل ليوبولدو لوكي الأحد بحثاً عن أدلة حيال إهمال مهني محتمل.

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