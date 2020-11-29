شكرا لقرائتكم خبر عن «ريكاردو» يمنح لاعبي الإسماعيلي راحة 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة.
وفاز الفريق مساء اليوم على البنك الأهلى بهدفين مقابل هدف خلال الودية التي جمعتهما اليوم، ضمن برنامج اعداد الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من الثلاثاء، وذلك ضمن برنامج اعداد الفريق للمشاركة في مباريات الدورى الجديد وكأس العرب للأندية الأبطال حال استكمال منافستها.
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