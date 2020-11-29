شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي للجنة المعينة لإدارة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة تشكيل اللجنة المعينة لإدارة شؤون نادى الزمالك للألعاب الرياضية في ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف مجلس إدارة نادى الزمالك واحالتها للنيابة العامة فقد تم تشكيل لجنة تكون مهمتها إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية، وذلك في ضوء قانون الرياضة المصري ولائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية لإدارة النادي بعضوية كلاً من

• السيد القاضي / أحمد بكري محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة

• والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة

• والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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