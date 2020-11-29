أسامة فيصل وحسام أشرف ينتظمان في التدريبات الجماعية للزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الثنائي حسام أشرف وأسامة فيصل، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليًا بملعب عبداللطيف أبورجيلة. جاء ذلك عقب عودة الثنائي من معسكر منتخب الشباب استعدادًا للمشاركة مع الفريق في مباراة طلائع الجيش المقبلة. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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