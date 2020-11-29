شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي خاص لخماسي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، برنامجا تأهيليا وبدنيًا خاصًا، لطارق حامد، وفرجاني ساسي، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وذلك على هامش المران المقام حاليًا بملعب النادي.

ويؤدي خماسي الزمالك تدريبات داخل صالة جيمانيزيوم النادي، ضمن برنامج معالجة الارهاق، وتجهيزهم بشكل قوي للمرحلة المقبلة.

واكتفي الخماسي بهذه الفقرة وفضل «باتشيكو» عدم انخراطهم في باقي الفقرات التدريبية.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش مساء الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.