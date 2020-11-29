شكرا لقرائتكم خبر عن احمد البكري رئيسًا للجنة المؤقتة للزمالك ومعه 3 مستشارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مطلع داخل وزارة الشباب والرياضة عن تعيين المستشار أحمد البكري عضو مجلس ادارة الزمالك السابق رئيسًا للجنة الثلاثية المؤقتة التي ستقوم نادي الزمالك بشكل مؤقت لحسن الانتهاء من التحقيق في المخالفات؟ ويعاون البكري ٣ مستشارين بعد إيقاف مجلس الزمالك واستبعاده من النادي. الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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