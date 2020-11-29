شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه جازيل التشادي في دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواجه فريق الزمالك منافسه جازيل التشادي في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد انسحاب فريق سياف بطل جيبوتي.

وبحسب الصفحة الرسمية لنادي جازيل التشادي، فإن بطل جيبوتي لم يحضر لخوض مباراة الذهاب الأمر الذي سيعرضه لعقوبات من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك ببطل تشاد في الشهر المقبل بحسب ما جاء في صفحة النادي الرسمية حيث ستقام مباراة الذهاب في تشاد على أن تقام موقعة الإياب في مصر.

وكان الزمالك خاض مساء الجمعة الماضي نهائي دوري أبطال أفريقيا إلا أن الفريق الأبيض خسر البطولة على يد منافسه الأهلي بهدفين مقابل هدف.