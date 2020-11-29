شكرا لقرائتكم خبر عن روقا يشارك في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة . جاء ذلك عقب نهاية إعارته وخضوعه اليوم لتحليل رابيد تيست قبل انطلاق المران بصحبة زملائه بالفريق . ويشارك روقا في فقرات المران بشكل طبيعي ، استعدادا للفترة المقبلة. ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش الثلاثاء المقبل بنصف نهائي كأس مصر . الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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