شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الفتوح يعود للزمالك ويدا مهمته بتحليل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتحليل رابيد تيست قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبورجيلة . وعاد أبوالفتوح إلى الفريق عقب انتهاء فترة اعارته في سموحة . ويؤدي اللاعب تدريبات تأهيلية في جيمانيزوم النادي، وفقا لبرنامج موضوع له من قبل الجهاز الفني للفريق . ويستعد الفريق لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثلاثاء المقبل بالدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر والتي يحمل الزمالك لقبها . الوضع في مصر

اصابات 115,183

تعافي 102,490

وفيات 6,621

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