شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الليغا: خيتافي يخطف تعادلاً مهماً امام اتلتيك بلباو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020 ضمن منافسات الجولة الـ 11 من ​الدوري الاسباني لكرة القدم​، خطف فريق ​خيتافي​ تعادلاً مهماً في المباراة التي جمعته امام نظيره ​اتلتيك بلباو​، واقيمت المواجهة التي انتهت بواقع 1 – 1 على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز.

تمكن فريق الضيوف من افتتاح التسجيل باكراً وتحديداً في الديقة التاسعة عن طريق اللاعب اسيير فلاليبري، ليعود زملائه الى الخلف بهدف الحد من خطورة فريق اصحاب الارض الذي فشل في معادلة النتيجة حتى الدقيقة 75 عبر اللاعب انخيل لويس رودريغيز الذي تلقى تمريرة حاسمة من زميله خوان رودريغيز ليمنح فريقه نقطة ثمينة في ترتيب الدوري.

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