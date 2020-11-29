رايس: لم أر مثيلا لـ كاين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

أشاد لاعب ​وست هام​ يونايتد ديكلان رايس بقدرات زميله في المنتخب الإنكليزي هاري كاين على تسجيل الأهداف.



وقال رايس: "في ذلك المعسكر الأخير، قلت لإريك داير إنني لم أر قط مثل هاري كاين في حياتي".

وأضاف: "أعرف كم هو جيد ولكن مشاهدته في التدريبات أمر ممتع. كلاعب كرة قدم أيضًا؛ كمشجع، كلاعب، عليك أن تشيد به".

وتابع: "حتى الآن عندما أذهب، يسألني الفتيان في وست هام عن التدريب معه. إنه أمر رائع، المعيار جيد جدًا. لا أستطيع التحدث عنه بدرجة كافية".