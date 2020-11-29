ماغواير: كافاني الأفضل ولاعب مذهل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020

أشاد مدافع ​مانشستر يونايتد​، ​هاري ماغواير​ بزميله المهاجم ​ادينسون كافاني​ بعد تسجيله ثنائية خلال الانتصار 3-2 على ساوثامبتون ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وصرح ماغواير لشبكة "بي بي سي": " صنعنا الكثير من الفرص، كانت نتيجة الشوط الأول صعبة، أعطيناهم هدفين سيئين حقاً، كان علينا المثابرة والعمل أكثر، الهدف الثاني كان حاسماً حيث كان لدينا هذا الإيمان والثقة بأننا يُمكن أن نعود في النتيجة ولحسن الحظ كافاني نجح في إحراز الهدف الثالث".

وأضاف: "خلال الشوط الأول، أتيحت لنا بعض الفرص الجيدة للغاية، كنا نعلم أنه يتعين علينا تقديم أداء أفضل، واللعب بقوة أكبر والاستفادة من فرصنا، عندما عدنا في المباراة، وأصبحت النتيجة 2-2، شعرنا أنه لا مجال للتعادل فريق واحد فقط يمكنه الفوز بالمباراة".

وختم ماغواير بالإشادة بزميله كافاني: "تحركاته ممتازة في منطقة الجزاء، إنه أفضل من لعبت ضده في التدريبات، يتحرك باستمرار، نعرف صفاته وما يمكن أن يقدمه لهذا النادي، من المهم أن يلعب لأنه الأفضل ولاعب مذهل".