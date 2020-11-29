شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشباب والرياضة تعلن تشكيل اللجنة المعينة لإدارة شئون نادى الزمالك المصري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 نوفمبر 2020 في ضوء قرار وزارة الشباب والرياضة بوقف مجلس إدارة نادى الزمالك واحالتها للنيابة العامة فقد تم تشكيل لجنة تكون مهمتها إدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية وذلك في ضوء قانون الرياضة المصري ولائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتشكيل اللجنة المؤقتة المعنية لإدارة النادي بعضوية كلاً من • السيد القاضي / احمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة • والسيد القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الإسئناف بمحكمة استئناف القاهرة • والسيد المحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض .





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