شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يسقط الباطن بـ «هاتريك» والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - استعاد فريق الوحدة عافيته ليحقق فوزا مهما على ضيفه الباطن بثلاثة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، ضمن لقاءات الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. شهد اللقاء تقدم الباطن أولاً عن طريق هدافه البرتغالي فابيو إبو (د:4)، وجاءت أهداف الوحدة الثلاثة عن طريق هدافه الأسترالي ديمتري بتراتوس (هاتريك - ركلة جزاء د:20، 54، 86)، فيما سجل هدف الباطن الثاني فابيو إبو (د:90). وبهذه النتيجة وصل الوحدة للنقطة السادسة في المركز الـ13، فيما تجمد رصيد الباطن عند سبع نقاط في المركز التاسع.

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