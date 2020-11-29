شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر تشكيل لجنة صياغة من الجمعية العمومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة بالتنسيق مع الجمعية العمومية تشكيل لجنة صياغة تضم ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية لصياغة التعديلات الجديدة للائحة النظام الأساسي بعد إقرارها والانتهاء منها..فيما منحت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني شيكا بقيمة 50 ألف جنيه لكل ناد بالجمعية العمومية لدعمهم ماليا استعدادا للموسم الجديد.

ووافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على بند عدد أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة وأدلى أعضاء الجمعية بأصواتهم بالموافقة على أن يكون المجلس مكون من رئيس ونائب و6 أعضاء مجلس إدارة وامرأة..في سياق أخر، تلقى اتحاد الكرة خطابا من اللجنة الأولمبية، يوضح فيه الأسباب التي منعت احمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك من حضور الجمعية العمومية لتعديل اللائحة.

وكشف الخطاب أن خطاب التفويض الخاص باحمد مرتضى يوجد به كشط وهو ما يجعل الاستمارة غير قانونية، بجانب شطب توقيع احمد مرتضى ووضع توقيع مرتضى منصور رئيس النادي، وهو توقيع غير معتد به بسبب إيقافه لمدة 4 سنوات من جانب اللجنة الأولمبية.