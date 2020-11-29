شكرا لقرائتكم سونيديب بطل النيجر الأقرب لمواجهة الأهلي بدور الـ 32 فى دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب فريق الأهلى، من مواجهة فريق سونيديب، بطل النيجر، في دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا، بعد أن حسم الأخير، لقاء ذهاب دور الـ 64 من البطولة، بالفوز على ضيفه فريق مقديشيو الصومالى، بثنائية نظيفة، مساء اليوم الأحد، الذى أقيم في النيجر.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم السبت 5 ديسمبر المقبل، في الصومال.

وكان الأهلى، قد توج بلقب دورى أبطال أفريقيا، للموسم 2019 – 2020، على حساب غريمه التقليدى الزمالك، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة، على استاد القاهرة.

ووفقًا لما أعلنه الاتحاد الأفريقى، فإن مباريات الذهاب من دور الـ32 لمسابقة دوري الأبطال، ستقام في 22 أو 23 ديسمبر المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب في 5 أو 6 يناير 2021.

ويشارك الأهلى فى كأس العالم للأندية للمرة السادسة فى تاريخه، بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا، للموسم الحالى 2019 – 2020، على حساب غريمه التقليدى الزمالك، بنتيجة 2 – 1، للمرة التاسعة بتاريخه، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "القاهرة".

ويعتبر الأهلى النادى العربي الأكثر مشاركة فى كأس العالم للأندية، برصيد 6 مرات، والتى كان آخرها، فى المغرب، عام 2013. وبدأ المارد الأحمر مشاركاته بكأس العالم للأندية فى عام 2005، ثم 2006، 2008، 2012 وأخيرا 2013.

ويعد الأهلى رابع الأندية المتأهله للنسخة القادمة من كأس العالم للأندية، بعد أندية بايرن ميونخ، بطل دورى أبطال أوروبا، الدحيل، بطل الدوري القطرى وأوكلاند النيوزيلندى، بطل الأوقيانوسية.